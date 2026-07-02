Attraverso un comunicato ufficiale l'Inter ha confermato la nomina di Fulvio Pea a Direttore Tecnico del Settore Giovanile e del Settore Femminile. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa sul sito nerazzurro.

Il comunicato dell'Inter

"Pea torna in nerazzurro dopo aver allenato la squadra Under 13 dal 1998 al 2000 e la Primavera dal 2009 al 2011. Assume questo incarico dopo un triennio come direttore tecnico della Federazione calcistica albanese, esperienza che ha ulteriormente arricchito le sue competenze. La società desidera augurare a Fulvio Pea tutto il meglio per questo nuovo capitolo con i nerazzurri", si legge sul sito. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 15:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.