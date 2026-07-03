Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana, è stato sentito stamattina come testimone, in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori, nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con al centro un’agenzia di organizzazione eventi, la Ma.De.

Calafiori, così come Daniel Maldini e Kevin Boniffazi, gli altri due calciatori ascoltati come testimoni dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertinini, hanno risposto a tutte le domande, ma senza portare elementi nuovi al quadro già emerso.

Non si è presentato in Procura, invece, Alessandro Bastoni, come aveva anticipato il suo legale, Salvatore Scuto, nelle scorse ore. Il difensore dell'Inter, lo ricordiamo, è indagato per prostituzione minorile, con l’ipotesi di aver avuto un rapporto sessuale a pagamento, sei anni fa, con una ragazza di 17 anni, che però ha negato di essere una prostituta. Lo riporta l'edizione online de Il Giorno.