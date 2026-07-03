Manuel Akanji ha ancora molta strada da fare per entrare nella top ten dei giocatori con più presenze all'interno della Nazionale svizzera, ma si sta avvicinando. Il difensore dell'Inter, ricorda il magazine Kicker, vanta attualmente 85 presenze; al prossimo match, quello che vedrà la Nati opposta martedì sera ad una tra Ghana e Colombia, Akanji raggiungerà Fabian Schär al 15° posto nella classifica di tutti i tempi. Come già accennato, non ci sono motivi per credere che Akanji possa indossare la maglia rossocrociata ancora a lungo. Per questo, potrebbe raggiungere le 100 presenze in Nazionale entro la fine del 2027. Questo traguardo si avvicinerebbe ulteriormente se la Svizzera continuasse la sua avventura ai Mondiali.