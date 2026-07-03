Harry Kane, capitano e bomber dell'Inghilterra, è arrivato alla mostruosa cifra di 72 gol stagionali tra quelli siglati con il Bayern Monaco e le reti realizzate con la nazionale britannica. Una dimostrazione di forza pazzesca, estesa su tutta la stagione, per quello che è uno dei più forti calciatori al mondo.

"Quando la Serie A era il campionato re, le macchine da gol di ogni provenienza geografica giocavano quasi tutte qui - si legge su La Stampa - Adesso, in anni di magra, capita che il migliore centravanti puro del mondo (insieme a Haaland) reciti altrove e in una stagione, non ancora completata, fabbrichi più gol di 19 squadre su 20 della Serie A. Con 72 centri incasellati tra Bayern Monaco (61) e Inghilterra (11), Harry Kane avrebbe segnato di meno solo dell’Inter (89) del duplete campionato-Coppa Italia".

Chiaramente molte delle squadre di A non hanno potuto disputare che le partite del campionato e al massimo della Coppa Italia, ben lontane dalle 62 presenze incasellate da Kane dall'estate del 2025 ad oggi, ma il dato resta lo stesso impressionante.