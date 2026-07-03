Capo Verde, alla prima partecipazione mondiale, ha sorpreso tutti chiudendo il Girone H al secondo posto con tre pareggi e conquistando l’accesso ai sedicesimi di finale. Un risultato inatteso per una nazionale accreditata alla vigilia di appena l’1% di possibilità di passare il turno. Ora per gli africani arriva l’esame più difficile: la sfida contro l’Argentina campione in carica, in programma il 4 luglio a mezzanotte, in un match importantissimo per entrambe le nazioni che può valere un posto algi ottavi di finale del Mondiale

Le quote della partita Argentina - Capo Verde

Le quote sono nettamente sbilanciate: passaggio turno Argentina a 1,06, impresa Capo Verde a 10,00. Nei 90 minuti, vittoria albiceleste a 1,15, pareggio a 8,00, successo capoverdiano a 20,00. Il risultato esatto più probabile è il 2-0 per l’Argentina a 4,75, mentre lo 0-0 è quotato 14,00. Sul fronte marcatori, Lionel Messi è tra i protagonisti più attesi e il suo gol a quota 1,47, mentre Lautaro Martínez è dato a 1,73 e Nico Paz a 2,30. Per Capo Verde, Dailon Livramento è il più pericoloso a 7,50. Interessante anche la quota 10,00 per una partita senza gol subiti dall’Argentina, con il portiere Vozinha chiamato a un’altra prova difficile.