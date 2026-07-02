Piovono conferme rispetto alle intenzioni serie dell'Inter per Anan Khalaili, laterale classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo X, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima con il giocatore israeliano per un contratto fino al 2031, a 1,8 milioni di euro a stagione.

Sbrigata la pratica con gli agenti, ora il club milanese è pronto a presentare una prima offerta ufficiale ai belgi e battere la concorrenza, rappresentata nello specifico dal Napoli, bloccato dal fatto che prima di affondare il colpo deve operare delle cessioni. 

Sezione: Focus / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 23:32
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.