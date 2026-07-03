L'eliminazione precoce della nazionale tedesca dal Mondiale, per mano del Paraguay, è stata fatale a Julian Nagelsmann. Che, come comunicato dalla Federcalcio teutonica, non è più il ct della Mannschaft.

"I rappresentanti degli azionisti e il consiglio di sorveglianza di DFB GmbH & Co. KG hanno deciso oggi all'unanimità, su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, di rescindere immediatamente il contratto con il commissario tecnico della nazionale, Julian Nagelsmann - si legge nella nota della DFB -. Nagelsmann aveva già chiesto di essere sollevato dall'incarico in un incontro riservato con i vertici della federazione il giorno precedente, a seguito del deludente risultato dei Mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tale richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti degli azionisti e dal consiglio di sorveglianza".

La vera notizia, però, trova spazio in coda al comunicato: l'obiettivo per la panchina ora è Jurgan Klopp. "Per quanto riguarda la nomina del nuovo allenatore, la dirigenza della DFB cercherà ora di avviare un dialogo con Jürgen Klopp, che ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l'incarico", si legge. 

Sezione: News / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 13:09
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.