Il legale di Alessandro Bastoni, l'avvocato Salvatore Scuto, ha comunicato ieri alla Procura di Milano che il suo assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere e stamattina non si presenterà all'interrogatorio davanti ai pm che lo accusano di prostituzione minorile.

Si parla della vicenda risalente al 2020 quando, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato un incontro di natura sessuale tra il calciatore e una ragazza di 17 anni e 8 mesi, attraverso l'organizzazione dell'agenzia MaDe e del pr Alessio Salomone. Il legare ha ribadito la linea del calciatore: «Escludo categoricamente che Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minore».

Nella giornata di oggi verrà invece ascoltato Riccardo Calafiori, non indagato ma in qualità di persona informata dei fatti. Ieri, sempre da non indagati, sono stati ascoltati Kevin Bonifazi e Daniel Maldini.