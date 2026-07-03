Non è ancora chiusa l'operazione per il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini con la Roma. Il difensore centrale giallorosso ha un solo anno ancora prima della scadenza dell'accordo con la formazione giallorossa e, come l'altro "senatore" Cristante, aspetta di definire la situazione con il club.

"C’è ancora un anno di contratto davanti: è poco per chi ragiona su una programmazione pluriennale, deve invece sembrare abbastanza a un club che ha deciso di dare un netto taglio ai costi e non può che ragionare sull’attualità stringente. I due calciatori hanno lo stesso agente, tra l’altro - si legge sul Corriere dello Sport - Sul difensore di recente è tornata a informarsi l’Inter. Gasperini questo scenario aveva provato ad allontanarlo addirittura un mese fa, augurandosi un’accelerata che non c’è stata. Anche il desiderio di Gianluca è stranoto: nella Capitale vuole continuare a mettere radici, chiudendo se possibile la carriera in giallorosso. Al ragazzo di Pontedera è stato prospettato un triennale da 3 milioni netti più bonus a stagione. Mancini è diventato ormai una bandiera del club ed è amatissimo dalla piazza non solo per aver deciso coi suoi gol già due derby (quello con De Rossi in panchina e l’ultimo con Gasp). Rappresenta identità, carattere e spirito di sacrificio, in poche parole l’essenza del romanismo, tutto ciò che il tifoso vorrebbe sempre vedere in campo".