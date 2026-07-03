Anan Khalaili potrebbe presto entrare nella storia e diventare il primo giocatore israeliano a vestire la maglia dell'Inter. L'esterno dell'Union Saint-Gilloise ha raggiunto un accordo con i campioni d'Italia, che si apprestano a renderlo il giocatore israeliano più costoso di sempre, firmando un contratto quinquennale. Nel frattempo, c'è anche chi è convinto che se Khalili avesse giocato in un'epoca diversa, non è detto che avrebbe ottenuto lo stesso successo e lo stesso riconoscimento. Si tratta di Rafi Cohen, ex attaccante del Maccabi Haifa, che ha menzionato Khalaili nel podcast 'Kickoff'.

"Oggi è più facile andare in Europa", ha detto Cohen, che ha anche allenato per un periodo nel settore giovanile del Maccabi Haifa e ha lavorato a stretto contatto con Khalaili. "Faccio sempre dei paragoni, diciamo Anan Khalaili, è andato in Europa molto velocemente, ha giocato con noi nel settore giovanile, ho avuto un ruolo nella sua crescita, ho lavorato con lui. Se devo essere sincero, ai miei tempi non sarebbe stato in grado di giocare un minuto nel Maccabi Haifa. Quindi è andato in Europa molto velocemente, se non fosse stato per i Mondiali, avrebbe giocato per l'Hapoel Afula".

Cohen ha anche fatto riferimento al fatto che ci sono meno trasferimenti tra le grandi squadre rispetto al passato: "Non ci sono grandi acquisti di giocatori israeliani. Hanno lottato per portare Guy Melamed e lui non gioca. Penso ci sia un problema con i media, non so. Porta numeri importanti. Ci sono cose che accadono in una squadra di cui non si può essere a conoscenza".