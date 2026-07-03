Dan Ndoye è tornato protagonista con la Svizzera, trascinandola agli ottavi di finale con il gol che ha chiuso il successo per 2-0 contro l'Algeria. L'esterno del Nottingham Forest, ex Bologna, ha ritrovato la rete dopo un periodo complicato. Ora Akanji e compagni attendono di conoscere la prossima avversaria, che uscirà dalla sfida tra Colombia e Ghana.

"Gli ultimi mesi sono stati difficili"

Nel post-partita, il 25enne ha raccontato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di RSI. "Nelle prime partite cercavo troppo il gol e non arrivava. Oggi sono sceso in campo senza pensarci e alla fine è arrivato. Quando la palla è entrata ho pensato che il lavoro paga. Gli ultimi mesi sono stati molto difficili, ma ho lavorato sodo per rappresentare al meglio la Svizzera".

Nelle ultime settimane Ndoye è stato nuovamente accostato all'Inter come possibile rinforzo sul mercato, con il suo nome inserito tra i profili valutati dai nerazzurri per l'eventuale sostituzione di Denzel Dumfries. Una pista che non si è mai riscaldata e che potrebbe tramontare definitivamente qualora l'affare Khalaili andasse in porto.