Dopo gli approcci dei giorni scorsi, l'Inter adesso è in netto vantaggio sul Napoli nella corsa ad Anan Khalaili, l'esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise che, dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, è diventato l'obiettivo numero uno nerazzurro per la fascia destra nonostante i partenopei ci lavorassero da più tempo. L'offerta al giocatore è stata migliorata rispetto all'accordo trovato con il Napoli (1,3 milioni a stagione contro 1,8 milioni a stagione), ora non resta che voncincere il club belga ma in Viale della Liberazione c'è fiducia nel fatto che si possa chiudere intorno ai 20 milioni di euro. Nel mentre, gli azzurri si stanno già muovendo su altri giocatori in quella posizione.

Capitolo Trevoh Chalobah: gli agenti del difensore inglese di origini nigeriane sono a Milano per lavorare sulle trattative riguardanti il proprio assistito. Inter e Como sono molto interessati, i lariani hanno anche formulato offerte intorno ai 25 milioni, respinte dal Chelsea che ne chiede 35. Ci fra che le due società italiane non pensano di raggiungere. I nerazzurri comunque sentono di avere buone carte da giocarsi.