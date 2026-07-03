André Onana resta al Trabzonspor. Il portiere camerunese di proprietà del Manchester United giocherà anche la prossima stagione in Turchia, dopo aver collezionato 40 presenze in quella passata, contribuendo a portare la squadra al terzo posto in campionato e alla vittoria della Coppa nazionale. "Tutti al Manchester United augurano ad André buona fortuna per la prossima stagione", il messaggio inviato all'ex estremo difensore dell'Inter dal club di Old Trafford. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 17:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.