Che Alessandro Bastoni sia probabilmente tra i migliori braccetti sinistri al mondo in una difesa a tre non è un mistero. Non a caso quando viene inserito in una difesa a quattro le sue qualità emergono meno. E in Spagna, dove si continua a ipotizzare il suo arrivo estivo al Real Madrid, iniziano a fare riflessioni tattiche. Oggi tutto lascia intendere che il modulo di José Mourinho, al suo ritorno sulla panchina del Real Madrid, sarà un 4-2-3-1. È lo stesso schema utilizzato durante il suo primo periodo al club e quello che ha impiegato più frequentemente nel corso della sua carriera. Ma il possibile acquisto di Bastoni potrebbe cambiare tutto e suggerisce che, con così tante opzioni in difesa, non sarebbe insolito vedere una linea a cinque: tre difensori centrali e due esterni di centrocampo.

Il 3-5-2 in vista?

La verità è che, riporta Bernabeu Digital, se il difensore italiano dovesse finire per vestire la maglia bianca in questa stagione, è difficile immaginare Bastoni e Ibrahima Konaté come unici titolari, scalzando completamente Dan Huijsen (una grande promessa per il club) o Gabriel Militao (al suo ritorno). Persino Antonio Rüdiger, che continua a giocare bene, potrebbe essere messo da parte. Pertanto, non sarebbe folle per Mourinho optare per un modulo con tre difensori centrali e due esterni di centrocampo, come faceva ad esempio alla Roma. La formazione sarebbe questa:

Courtois; Militao/Huijsen/Rüdiger, Konaté, Bastoni; Dumfries, Valverde, Tchouaméni, Cucurella; Bellingham; Vinicius, Mbappé. Una sorta di 3-5-2 con Bellingham nel ruolo di trequartista e i nuovi acquisti come terzini di centrocampo. Questo rafforzerebbe la difesa e valorizzerebbe i punti di forza di Dumfries. È insolito vedere una difesa a cinque al Real Madrid, ma Mourinho è arrivato determinato a cambiare le cose dall'alto verso il basso, a restituire carattere e competitività alla squadra. Se sta cercando un altro difensore centrale quando ha già un reparto più che ben coperto, è perché potrebbe optare per un sistema diverso, con Bastoni come leader della difesa.