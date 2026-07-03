Curtis Jones resta l'obiettivo principale per il centrocampo dell'Inter, ma prima di arrivare al giocatore inglese servirà probabilmente sfoltire. Su Tuttosport si elencano oggi i giocatori che fanno parte del reparto di mezzo dei nerazzurri: Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Frattesi, Asllani, Stankovic, Massolin, Akinsanmiro e Topalovic.

Sono dodici in tutto, parte dei quali dovranno probabilmente andare via in prestito o con una cessione definitiva, in modo da favorire l'arrivo proprio di Jones. "Il centrocampista inglese, infatti, rimane al primo posto della lista di Chivu che, dopo aver visto sfumare Palestra e stoppare la trattativa per Solet, ora spera di abbracciare almeno lui per inserire nel motore della squadra un elemento con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti - si legge sul quotidiano -. Al momento c'è distanza fra offerta (25 milioni) e richiesta (40). Il Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 non vuole fare sconti".

I giocatori che potrebbero partire sono Davide Frattesi, valutato 30 milioni di euro e che spera però di restare in Italia (guarda a Juve, Roma e Napoli), ma forse anche Aleksandar Stankovic, riacquistato per 23 milioni di euro e che vorrebbe fortemente rimanere, ma che potrebbe partire di fronte a offerte da 40 milioni in su. Il Besiktas non ha invece riscattato Asllani, ma potrebbe tornare alla carica a cifre inferiori agli 11,5 milioni di euro pattuiti per il riscatto, mentre per Akinsanmiro ci sono proposte dalla Germania: viene valutato sui 9-10 milioni di euro. Massolin dovrebbe andare in prestito in Serie A dopo il ritiro, infine Topalovic è stato richiesto dal Catanzaro.