L'Inter è pronta a presentare la propria offerta all'Union Saint-Gilloise per arrivare ad Anan Khalaili, esterno destro del 2004 in forza ai belgi e ad oggi il più probabile erede di Denzel Dumfries per la fascia destra. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport di oggi, da via della Liberazione ci si dovrebbe spingere vicino a quota 25 milioni di euro, la richiesta iniziale dei belgi, comprendendo i bonus.

"Assodati i molteplici movimenti attorno a Khalaili - l’Inter è arrivata dopo il Napoli, ma anche alcune squadre inglesi hanno chiesto informazioni - negli ultimi giorni, l’Union Saint-Gilloise ha “annusato” la possibilità di far scatenare un’asta, alzando, di conseguenza, l’asticella fino a trenta milioni. Forte anche del fatto che il 15 per cento dell’incasso dovrà essere girato al Maccabi Haifa, il club dove Khalaili è cresciuto e da cui è stato prelevato. Se la squadra belga rimarrà ferma sulle sue posizioni, per l’Inter sarebbe complicato raggiungere certe cifre. La differenza, allora, potrebbe farla il sì del giocatore, assolutamente deciso a fare il balzo nella nostra Serie A".

In casa Inter vedono al momento l'affare come simile a quello fatto per Luis Henrique, costato 23 milioni più bonus. Ovvero, un giocatore che arriva da un altro campionato e per il quale c'è quindi il rischio che non "sfondi". Per questo difficilmente si arriverà a un investimento superiore. La speranza è che il successore di Dumfries possa percorrere le sue orme proprio come tipo di percorso: l'elemento "acerbo" che, con lavoro e applicazione, diventa fondamentale per la squadra.