Dopo l'esordio vincente contro la Serbia, la Nazionale italiana Under 19 non è andata oltre lo 0-0 contro i pari età della Croazia nella seconda gara dell'Europeo di categoria. Un pareggio che Alberto Bollini ha commentato così, a caldo, parlando con Figc.it: "Con la Croazia è stata una partita complicata contro un avversario che, non a caso, ha eliminato la Francia nella fase élite (Gruppo 3, ndr) e che, su 13 partite, ne ha persa soltanto una, contro l’Ucraina tre giorni fa (Croazia-Ucraina 1-3 del 29 giugno, ndr). Non è stato semplice neanche sotto l’aspetto tattico, ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio e lucidi, facendo tutto il possibile per provare a vincere. Quando non riesci a farlo, l’importante è non perdere. La squadra è stata brava. È un periodo particolare, in cui gestire i 90 minuti non è semplicissimo, soprattutto per alcuni ragazzi che hanno dovuto ritrovare la condizione fisica. Dobbiamo riempire il serbatoio ed essere sereni e pronti. Questo - conclude Bollini – è un risultato importante, perché la squadra ha compattezza e forza: ripartiamo da qui".

Gli Azzurrini torneranno in campo domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium per affrontare i pari età ucraini.