Dopo una lunga attesa, finalmente per Marco Provedel è arrivato il tempo di sostenere le visite mediche con l’Inter la prossima settimana. Ieri sera c’è stato lo scambio di documenti tra il club nerazzurro e la Lazio, con Claudio Lotito che ha firmato la cessione del portiere ex Spezia (che si trasferirà in nerazzurro per 3 milioni di euro). E a proposito di estremi difensori, c’è un retroscena da raccontare.

Idea greca

Secondo quanto appurato da FcInterNews, qualora il club di Viale della Liberazione non avesse optato per il trentaduenne estremo difensore friulano, un nome gradito per giocarsi il posto tra i pali con Josep Martinez sarebbe stato quello di Konstantinos Tzolakis, portiere classe 2002 dell'Olympiacos (che però ha una valutazione intorno ai 18 milioni di euro). A tal proposito c’era stata più di una chiacchierata sul profilo del greco, con più di una conferma che il ragazzo non solo aveva estimatori all’Inter, ma che davvero faceva parte di quella short list di portieri individuati dai campioni d’Italia per poter eventualmente rinforzare la rosa di Cristian Chivu.