Ivan Provedel è in tutto e per tutto un giocatore dell'Inter. Ieri è avvenuto lo scambio di documenti, come vi abbiamo documentato anche sul nostro sito. Di stamattina la notizia che gli stessi sono stati anche firmati dalle due società, tutto è quindi pronto per le visite mediche (che dovrebbero avvenire nella prossima settimana) e poi per l'ufficialità dell'operazione.

"Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, credo che per lui sia la chiusura di un cerchio a livello di carriera. È un club molto importante, verrà qua per giocarsi le sue carte. Ha fatto un percorso molto lungo, con infortuni, questa è la sua carriera. Ora è arrivato il momento giusto", aveva detto il suo procuratore Giovanni Rava dopo l'ultimo incontro nella sede nerazzurra.