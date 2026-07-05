Il duello per Trevoh Chalobah si infiamma e coinvolge da vicino Como e Inter, in una vera sfida da palcoscenico europeo. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il club lariano, forte di una crescita evidente sia in campo che nelle ambizioni, sta spingendo con decisione per il difensore inglese classe 1999, già protagonista anche a livello internazionale. Dopo aver investito pesantemente sul mercato e confermato la volontà di consolidarsi tra le realtà emergenti, il Como è stato il primo a muoversi concretamente, partendo da un’offerta da 25 milioni e preparandosi a salire fino a 30 più bonus per avvicinarsi alle richieste del Chelsea. Alle spalle, però, incombe l’Inter, che osserva la situazione ma non ha ancora affondato il colpo.

Le mosse della dirigenza nerazzurra per arrivare a Chalobah

La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione le proprie mosse, impegnata su più tavoli e con la necessità di gestire al meglio il budget disponibile tra entrate e uscite. Il club di Milano ha altri obiettivi paralleli e per questo potrebbe prendersi qualche giorno prima di entrare nel vivo della trattativa per Chalobah, lasciando spazio all’iniziativa del Como. Il giocatore, dal canto suo, ha aperto al trasferimento in Italia tramite il proprio entourage, ma resta in attesa di sviluppi concreti, soprattutto da parte dell’Inter, che rappresenta una destinazione di grande prestigio. La concorrenza tra i due club potrebbe quindi intensificarsi nei prossimi giorni, con il Como determinato a chiudere in anticipo e i nerazzurri pronti a intervenire solo quando avranno definito le proprie priorità di mercato.