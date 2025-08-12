Quest'oggi altro test amichevole per i ragazzi di Chivu, impegnati all'U-Power Stadium contro il Monza guidato da Bianco. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni secondo i colleghi di TuttoSport:

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Brorsson, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari, Ganvoula.

Inter (3-4-2-1): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Zalewski; Thuram, Lautaro.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 11:46
Autore: Niccolò Anfosso
