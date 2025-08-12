Mentre l'Inter continua a scandagliare con attenzione il mercato in entrata, è inevitabile che qualcosa in uscita ci sarà. Secondo TuttoSport, il Galatasaray è pronto a muoversi per Benjamin Pavard. Al momento, secondo il quotidiano, si tratta solamente di sondaggi esplorativi. Dalla Turchia, però, garantiscono sul fatto che il club farà una proposta ufficiale. L'Inter resta in attesa.