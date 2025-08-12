Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato così dopo l'amichevole vinta contro il Borussia Dortmund. Griglie Scudetto? "In realtà veramente non ce ne frega niente, nel senso che di quello che si dice, di quello che sono le griglie, il terzo, il quarto, il secondo, il primo, il quinto, veramente lascia al tempo che trova. Io ripeto, il mister ci sta facendo passare il messaggio di pensare ad ogni allenamento, ad ogni partita al massimo, perché solo così si costruisce un progetto vincente o comunque una mentalità vincente. Quindi dobbiamo pensare ad ogni allenamento, ad ogni partita al massimo. Come stiamo facendo. Perché stiamo facendo veramente bene", le parole rilasciate in mixed zone.