L'ex calciatore Fausto Pizzi, con trascorsi anche nell'Inter, ha parlato della squadra nerazzurra dalle frequenze di TMW Radio, indicando quello che secondo lui serve sul mercato: “All’Inter serve un rinforzo in difesa, al momento la squadra è in ritardo di condizione avendo finito tardi con il Mondiale. Tante cose magari le hai nella testa, ma non riesci a metterle in pratica con le gambe. Le caratteristiche dei difensori però sono quelle, hanno grande esperienza ma manca velocità e hanno un’età da considerare. Se vuoi giocare nella metà campo avversaria devi mettere in conto di fare tanti gol perché puoi subirne a livello difensivo. La qualità però davanti non manca”.
Grande responsabilità è stata affidata a Cristian Chivu, per il quale Pizzi ha solo parole positive: “Ha fatto bene a Parma ed è stato molto intelligente nel valorizzare il contenuto della rosa per quello che serviva alla squadra in quel momento. Ha ottenuto l’obiettivo della salvezza, veniva da un percorso storico all’Inter nel settore giovanile dove era molto più propositivo, mi aspetto che sposi questi principi all’Inter. Ha le qualità per farlo, dovrà essere brava anche la società ad avere pazienza perché un allenatore che non ha 20 partite in Serie A possa commettere degli errori. Chivu però è intelligente, conosce benissimo la società e le aspettative. Al primo mezzo risultato negativo ci saranno critiche, lui deve pensare a lavorare bene sul campo e poi avrà bisogno anche di un pizzico di fortuna”.
Fausto Pizzi
