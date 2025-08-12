Le ultime voci provenienti dalla Francia con l'inserimento dell'Inter nella corsa a Maghnes Akliouche vengono commentate sul proprio canale Youtube da Fabrizio Romano. Notizie che vengono sostanzialmente ridimensionate, perché non risulta che l'Inter, al di là del gradimento, abbia mai fatto una proposta concreta per il ragazzo franco-algerino, anche perché le richieste del Monaco che vuole non meno di 50 milioni hanno allontanato anche altri club europei che hanno provato ad approcciare il giocatore.