Fulvio Collovati è intervenuto ieri sera a Rai Sport, parlando anche della situazione di Ademola Lookman. "E' una strategia quella di Marotta, che è bravissimo. L'Inter ha detto basta, ma è una strategia. L'Atalanta è spalle al muro perché il giocatore da diversi giorni non è in ritiro. Ci saranno delle multe, dei contenziosi, ma alla fine conta solo la scelta del giocatore".

"Guardate l'anno scorso come è finita con Koopmeiners - dice ancora Collovati -. Io fossi l'Atalanta terrei duro, ma alla fine davanti a 45 milioni di euro... L'Inter alzerà un po' l'offerta e si troverà la quadra".