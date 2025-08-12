Momento complicato per Marcus Thuram. Come scrive Il Corriere dello Sport, al momento il francese sia trova costretto a rincorrere ed è in fondo alle gerarchie: la condizione fisica non sembra quella dei giorni migliori, dunque Cristian Chivu sembra al momento intenzionato a dare fiducia alla coppia composta da Lautaro e Bonny. In questo modo il francese avrò tutto il tempo necessario per rimettersi in carreggiata senza quella dipendenza in coppia con Lautaro che aveva caratterizzato l’ultimo biennio con Inzaghi alla guida.

Dal canto suo il Toro è apparso rinato dopo le vacanze estive tra Argentina e Messico, dove ha potuto staccare finalmente la spina rispetto al tour de force causato dalla Coppa America di un anno fa. Il centravanti aveva riposato pochissimo, pagando poi dazio in stagione prima di entrare davvero in condizione.