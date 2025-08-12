Momento complicato per Marcus Thuram. Come scrive Il Corriere dello Sport, al momento il francese sia trova costretto a rincorrere ed è in fondo alle gerarchie: la condizione fisica non sembra quella dei giorni migliori, dunque Cristian Chivu sembra al momento intenzionato a dare fiducia alla coppia composta da Lautaro e Bonny. In questo modo il francese avrò tutto il tempo necessario per rimettersi in carreggiata senza quella dipendenza in coppia con Lautaro che aveva caratterizzato l’ultimo biennio con Inzaghi alla guida.
Dal canto suo il Toro è apparso rinato dopo le vacanze estive tra Argentina e Messico, dove ha potuto staccare finalmente la spina rispetto al tour de force causato dalla Coppa America di un anno fa. Il centravanti aveva riposato pochissimo, pagando poi dazio in stagione prima di entrare davvero in condizione.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:35 Spalletti e i giovani azzurri: "Pio Esposito mi fa ben sperare per il futuro. E Leoni lo avevo convocato"
- 10:22 GdS - Occhi su Frendrup a centrocampo, ma Zielinski deve uscire. Sirene turche per Pavard
- 10:08 TS - Galatasaray pronto a muoversi per Pavard: l'Inter attende un'offerta
- 09:54 CdS - Thuram costretto a inseguire: al momento parte dietro nelle gerarchie
- 09:40 TS - Lookman a Londra, gli agenti in Italia: le prossime mosse delle parti
- 09:25 GdS - Caso Asllani, è finito fuori dal progetto Inter. Per Taremi sirene dalla Francia
- 09:10 CdS - Inter, prove generali a Monza: Chivu lancia la coppia Lautaro-Bonny in vista dell'esordio
- 08:56 GdS - E se saltasse Lookman? Costi proibitivi per i giovani, ostacolo ingaggio per Sancho
- 08:42 CdS - Leoni vorrebbe restare un'altra stagione a Parma, difficile per l'Inter arrivarci l'anno prossimo
- 08:28 CdS - Lookman è Londra e aspetta il rilancio dell'Inter. Che però attende la prima mossa dall'Atalanta
- 08:14 GdS - Lookman-Inter, il duello di nervi continua: intanto Marotta si guarda attorno
- 08:00 GdS - Atalanta, niente sconti per Lookman: non è da escludere la possibilità che possa restare
- 01:08 Prima GdS - Schiaffo Gigio, è un caso Nazionale. Lookman, l’Atalanta non molla
- 00:06 Balotelli al Pavia, piovono smentite: al momento il calcio dilettantistico non è ipotesi percorribile
- 00:00 Poteva esserci ancora domani
- 23:55 TMW - Chiesa potrebbe rimanere al Liverpool: non è convinto della cessione, Slot vuole tenerlo
- 23:40 Sky DE - Leoni in cima alla lista del Liverpool se sfuma Guehi, l'Inter resta alla finestra
- 23:25 Esposito si presenta: "Sempre creduto nel progetto Cagliari, spero di giocare in Coppa Italia"
- 23:10 Roma, El Aynaoui: "Nainggolan ha fatto la storia, magari ripetessi le sue gesta"
- 22:55 Monza, tris di rinforzi niente male alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter
- 22:40 L'Equipe - Akliouche, l'Inter c'è. Ma le cifre al momento sono proibitive
- 22:25 GdS - Inter e Napoli pensano a Chiesa, il Liverpool chiude le porte alla cessione: il punto
- 22:10 Orsato: "Il Football Video Support in Serie C una bella novità, siamo fieri di essere i primi"
- 21:55 Ventura inquadra la lotta al vertice: "Campionato interessante per i cambi in panchina"
- 21:40 L'Inter ci ha provato per Akliouche: richieste del Monaco ritenute eccessive. I dettagli
- 21:26 Dalla Francia - Donnarumma out dalla convocazione, l'entourage ironizza. Ma ormai è fuori dal progetto
- 21:12 Vicenda Lookman, Stringara: "Fossi nell'Inter sarei più preoccupato per il reparto difensivo"
- 20:57 fcinPrimavera, il portiere classe 2006 Zamarian ha rinnovato il contratto: i dettagli
- 20:43 Pro Vercelli sconfitta dall'Inter U23, il tecnico Santoni: "Pagati cari gli errori, ma meglio farli adesso"
- 20:30 SI - Leoni, l'Inter resta vigile (ma servono le uscite). Attenzione al Liverpool...
- 20:15 SI - L'Inter ha sondato Sancho in modo esplorativo. Ma Lookman resta priorità
- 20:01 Dentro Lookman e Leoni, fuori in tre: per il costo squadra è fattibile. E uno 'scambio extra' sarebbe utile
- 19:47 Trotta (Barley Arts): "San Siro si può ristrutturare e rendere polivalente, ecco con quali migliorie"
- 19:32 Sky - Attacco Inter: Lookman o no, la società ha preso una decisione sul mercato
- 19:18 Il Pavia sogna il colpo per la Serie D: pronto un tentativo per ingaggiare Mario Balotelli
- 19:04 Gli auguri dell'Inter a Cordoba: "Simbolo di grinta, determinazione e attaccamento ai colori"
- 18:50 Sky - Verso Monza-Inter di domani: Bonny-Lautaro coppia d'attacco titolare?
- 18:36 Serdal Adali (pres. Besiktas): "Sancho vuole noi e noi lui: la sua volontà è cruciale"
- 18:22 Donnarumma-PSG, rottura totale: non convocato per la Supercoppa Europea. E il club gli ha comunicato che...
- 18:07 San Siro, ancora in alto mare la situazione degli ambulanti: mercoledì conferenza di Confcommercio
- 17:53 Martorelli: "Lookman-Inter andrà per le lunghe, ma tutto fa pensare che l'affare si farà"
- 17:38 Il calciomercato chiude a Milano: il programma degli ultimi tre giorni della finestra estiva
- 17:24 Esposito, rotta verso Cagliari: in serata l'arrivo dell'attaccante classe 2002 in Sardegna
- 17:10 Raspadori all'Atletico Madrid, il Napoli può pensare al blitz per Lookman. Lui attende l'Inter a Londra
- 16:55 Inter-Torino e Inter-Udinese, biglietti a disposizione. E ci sono ancora abbonamenti "liberi"
- 16:40 PSG, Luis Enrique rivive Monaco: "Prima della partita ero preoccupato, ma i ragazzi sono stati eccezionali"
- 16:26 Bookies - Lookman, manca l'accordo Inter-Atalanta e il Napoli incalza: l'approdo ai partenopei a 2,75
- 16:13 PSG, le parole di Hakimi stonano con la campagna pro-Dembelé. Ma lui non le 'taglia'
- 15:58 Milan, Gimenez e l'obiettivo Scudetto: "Vincerlo è il sogno, ma bisogna lavorare giorno dopo giorno"
- 15:44 In Turchia - Galatasaray, occhi aperti su Benjamin Pavard: l'interesse nasce da una richiesta del tecnico Okan
- 15:29 Mantova, non si sblocca la trattativa per Fellipe Jack: tra le alternative anche l'interista Alexiou
- 15:15 Esposito, visite mediche per il Cagliari terminate: "Sono carico". L'avv. Romei: "Giulini lo ha voluto"
- 15:02 Rummenigge: "I giocatori chiedono sempre di più. Ma il PSG dimostra che si può vincere in modo sostenibile"
- 14:47 Olympiacos, defezione per Mendilibar: Gelson Martins salterà gli ultimi test con Napoli e Inter
- 14:33 Torino, Vlasic: "Saremo pronti per l'esordio a San Siro. Meglio perdere in amichevole che con l'Inter"
- 14:18 Olympiacos, Hezze proposto all'Inter: l'amichevole di Bari sarà utile per aggiornamenti sul dossier
- 14:05 Questione bandieroni al primo anello verde, la precisazione dell'Inter Club Brugherio
- 13:50 fcinDonnarumma, futuro in bilico. L'analisi del contesto parigino dove si sta sviluppando un caso inatteso
- 13:36 GdS - Come recuperare Frattesi: il 3-4-2-1 di Chivu trasforma l'ex Sassuolo da mediano a incursore
- 13:22 BBC - Nkunku vuole un club a 'livello Champions': no del francese al Lipsia
- 13:07 TS - Torino, Zapata torna a San Siro per chiudere il cerchio: in campo contro l'Inter?
- 12:52 GdS - L'Inter U23 sembra pronta per la nuova stagione: ieri poker alla Pro Vercelli
- 12:38 Un David anche per l'Inter... Under 23: in arrivo il terzino classe 2004 dal Cesena. Motta saluta
- 12:24 Corriere della Sera - Inter, la vera rivoluzione è in attacco. Squadra ibrida per volere di Chivu
- 12:10 Nico Paz: "Como, non potrei chiedere di più in questo momento. Le voci? Ci saranno sempre, io resto calmo"
- 12:05 Sky - Esposito-Cagliari, arrivato l'ok definitivo: visite mediche in corso. Ecco quanto incassa l'Inter
- 11:54 Aldo Serena: "Inter, dubbi sulla posizione di Lookman. Pio Esposito? Lo tengono solo per gli spezzoni di partita"
- 11:40 GdS - Il PSG 'scarica' Donnarumma: tante big in fila. Chelsea in prima linea, Real e Bayern in corsa per il 2026
- 11:25 GdS - Milan, ecco De Winter: superata la concorrenza di tre club. Anche l'Inter aveva fatto un sondaggio
- 11:10 TS - Lookman, l'Inter aspetta con una convinzione. Tentativo per Leoni, se sarà completato il puzzle delle uscite