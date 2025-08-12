Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women e della nazionale italiana femminile, ha parlato ieri a Rai Sport di quanto sta avvenendo sul mercato ad Ademola Lookman."A me Lookman piace tantissimo, penso possa completare il reparto offensivo e mi auguro l'operazione vada in porto", dice Goldoni, che ha giocato anche nell'Inter e non ha mai nascosto di esserne una tifosa.

"Da giocatrice mi metto nei suoi panni - dice ancora l'azzurra -. A noi giocatori non piace essere trattati come pacchi postali, se la volontà è andare via... Un giocatore non sereno non è utile. Non sostengo l'aspetto comportamentale, perché non presentarsi è mancanza di professionalità".