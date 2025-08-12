Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Giovanni Leoni. Sky Sport conferma il fortissimo interesse del Liverpool per il classe 2006, che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia del Parma. Gli emiliani potrebbero aprire alla cessione del giovane difensore con un’offerta di 30 milioni più bonus. 

Sezione: Mercato / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 15:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print