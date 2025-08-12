Ora è ufficiale: dopo una serie di prestiti tra Italia, Svizzera e Belgio, Sebastiano Esposito dice addio all'Inter approdando al Cagliari. Che, come si legge sul comunicato del club sardo, lo ha acquistato 'in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive'. L'attaccante classe 2002 si è legato ai rossoblu firmando un contratto con validità fino al 30 giugno 2030.

Stando alle indiscrezioni, l'obbligo di riscatto è stato fissato a 4 milioni di euro, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita pari al 40%, da calcolare sul delta rispetto ai 4 mln, ovvero sulla differenza tra i 4 milioni dell’obbligo di riscatto e la cifra dell’eventuale trasferimento futuro.