Il Monaco ha parlato chiaro: per Maghnes Akliouche, il talento classe 2002 che secondo le ultime voci sarebbe tornato nel mirino dell'Inter, non c'è possibilità di trattativa per cifre inferiori a 70 milioni di euro. Ma secondo il quotidiano francese Le Figaro, questa barriera non spaventa più di tanto la dirigenza di Viale della Liberazione, che punta decisa sul giocatore franco-algerino che ha vinto anche la medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi di Parigi. Akliouche ha un contratto con il Monaco fino al 2028.