Tra i trascinatori del Paris Saint-Germain verso la conquista della Champions League c'è stato indubbiamente Ousmane Dembélé, che ai microfoni della UEFA rivive gli esaltanti momenti della finale di Monaco di Baviera contro l'Inter: "C'erano degli elicotteri sopra l'hotel ad aspettarci. Ricordo quei momenti, eravamo tutti così concentrati. Prima di quella partita eravamo davvero fiduciosi, avevamo un piano di gioco e sentivamo che era il nostro anno. Prima del calcio d'inizio eravamo tutti così concentrati, ma anche felici di essere parte di quella finale, giocando davanti ai nostri tifosi che avevano fatto quel viaggio. È stato semplicemente incredibile. Abbiamo preso l'Inter per la gola fin dall'inizio. Non volevamo concedere loro nulla e abbiamo finito per segnare molto velocemente grazie a una grande azione, un passaggio incredibile di Vitinha a Désiré Doué. Poi tutti pensavamo che Désiré avrebbe tirato, ma ha visto che Achraf Hakimi era in una posizione migliore della sua, quindi ha passato e all'improvviso eravamo in vantaggio per 1-0. E da allora non abbiamo più mollato".

Cosa si prova ad avere il trofeo in mano? "È pesante ma è bellissimo. È il trofeo più bello che abbia mai visto. È stato un sogno diventato realtà: vincere la Champions League con il Paris Saint-Germain, la prima in assoluto del club, è ancora più incredibile. È qualcosa che passa così velocemente, ma al momento è incredibile vivere quei momenti con i propri compagni di squadra. Inoltre, è la fine della stagione; hai dato assolutamente tutto e vincere il trofeo più importante è incredibile. Quest'anno sappiamo che saremo una delle squadre da battere, ma abbiamo gli stessi obiettivi della scorsa stagione, ovvero vincere tutto".