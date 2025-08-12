Per adesso è solo un'idea, non c'è stato ancora alcun contatto con l'Inter, ma il Torino, secondo quanto raccolto da TMW, starebbe pensando a Kristjan Asllani per completare il proprio centrocampo e permettere all'allenatore Marco Baroni di passare al 4-3-3. L'albanese è in uscita dal club nerazzurro, che per lui vuole una cessione a titolo definitivo vicina ai 20 milioni di euro.

Per adesso non ci sono trattative sul suo conto, dopo il rifiuto al Sassuolo il classe 2002 è finito nel mirino di Fiorentina e Bologna, che però non si sono mai fatti avanti concretamente.