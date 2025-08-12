Il trasferimento in Arabia di Kingsley Coman potrebbe avere conseguenze anche sulle strategie di mercato dell'Inter, sempre alle prese con il caso Ademola Lookman. Il Bayern Monaco infatti potrebbe sostituire il francese con il connazionale Christopher Nkunku, in forza al Chelsea e in uscita dai Blues, che è anche considerato tra le alternative al nigeriano per l'Inter.

Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, lo scorso gennaio aveva provato a prendere l'ex Lipsia, ma la richiesta di 70 milioni aveva bloccato tutto sul nascere. Adesso, riporta L'Equipe, con una stima immutata e un costo tra i 40 e i 50 milioni di euro è possibile che il Bayern torni alla carica per Nkunku.