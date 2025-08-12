Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Kristjan Asllani sembra ormai fuori dal progetto tecnico di Chivu. Il centrocampista albanese, dopo aver rifiutato alcune offerte concrete dall’estero, attende un club italiano disposto a garantirgli minutaggio e un ruolo centrale, lasciandosi alle spalle tre stagioni poco brillanti in nerazzurro.

Situazione simile per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, 33 anni, non ha convinto nell’unica stagione a Milano, anche per problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Attualmente si trova in patria, in condizioni fisiche migliori rispetto a qualche mese fa, quando aveva saltato il Mondiale per Club a causa del conflitto con Israele.

Pur potendo ora lasciare l’Iran, Taremi non tornerà ad allenarsi alla Pinetina: il suo entourage è al lavoro per trovargli una nuova squadra in Europa. Dopo aver rifiutato il Flamengo, il centravanti ha raccolto interesse soprattutto in Premier League, con Leeds, Fulham e Nottingham Forest alla finestra. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Nizza, pronto a valutare l’ingaggio del giocatore. L’Inter, dal canto suo, è favorevole alla cessione per liberare spazio e risorse da reinvestire nel mercato in entrata.