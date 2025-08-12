Continua la telenovela relativa ad Ademola Lookman. Come evidenzia l'edizione odierna di TuttoSport, infatti, gli agenti del nigeriano sono attesi nuovamente in Italia dopo esser stati impegnati a Barcellona sul fronte Ter Stegen. Il giocatore nel frattempo sta passando le giornate a Londra, dopo aver lasciato il Portogallo. Marotta e Ausilio, al momento, non pensano alle alternative, quantomeno non affondano il colpo. Anche se Nkunku ha detto 'no' al Lipsia e resta dunque un nome possibile.