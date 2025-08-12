Penultimo test della stagione per l’Inter che stasera affronterà il Monza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, rispetto a venerdì scorso nel gruppo nerazzurro cresce la condizione di Yann Bisseck e Piotr Zielinski, entrambi reduci da infortuni che avevano complicato il finale della scorsa stagione. Dopo alcuni giorni di allenamento in gruppo, sia il difensore tedesco che il centrocampista polacco potrebbero essere convocati.

Unico assente Davide Frattesi, ancora fermo dopo l’operazione per ernia bilaterale. Il suo obiettivo resta il debutto stagionale del 25 agosto contro il Torino.

A Monza, rispetto alla sfida con il Monaco, è previsto un aumento del minutaggio per chi finora ha giocato meno. Occhi puntati su Ange-Yoan Bonny, 21 anni, arrivato dal Parma, e su Pio Esposito, che potrebbero avere un ruolo centrale indipendentemente dal loro impiego dal primo minuto.