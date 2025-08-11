Tutto fermopr quel che riguarda la situazione di Ademola Lookman. Anche secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'Inter non ha fatto passi ulteriori per avvicinarsi all'acquisto dell'attaccante dell'Atalanta.

La dirigenza, però, sembra aver fatto una scelta precisa. La squadra di Chivu, infatti, potrebbe partire spesso dal 1' con un attaccante in più rispetto allo schieramento base degli ultimi anni, il 3-5-2 visto con Inzaghi e Conte. Da qui l'impressione che serva comunque un quinto giocatore davanti per completare l'organico.

Va ricordato che al momento in rosa ci sono Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito, oltre a Taremi che però è in partenza.