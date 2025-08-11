Le attenzioni massime del mercato nerazzurro sono interamente concentrate sul profilo offensivo. L'Inter ha effettivamente valutato la possibilità di ingaggiare Maghnes Akliouche del Monaco (andato in rete proprio contro i nerazzurri in amichevole, ndr), raccogliendo informazioni dal suo entourage, ma la richiesta è ritenuta troppo alta dai nerazzurri. La priorità resta l'ingaggio di Ademola Lookman. Lo riferisce il giornalista Sacha Tovalieri.