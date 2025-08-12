Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, torna sull'argomento Ademola Lookman attraverso i propri canali social: "Non capisco più l'Atalanta: da giorni tace. Visti i rapporti tra i club, Percassi dovrebbe dire 'Non lo vendo' o 'Per me vale 60 milioni'. E a quel punto l'Inter cambierebbe obiettivo. Il silenzio prolungato non ha senso, è quasi irrispettoso. Quando Lookman si è proposto all'Inter si sentiva forte di una promessa (verbale). Proprio come Koop. Fuggendo, ha però sbagliato nei confronti dei tifosi atalantini e contrattualmente"