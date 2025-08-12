Non solo Ademola Lookman e Giovanni Leoni tra gli obiettivi di mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, con Chivu la squadra subirebbe una trasformazione importante: più pressing, velocità e verticalità, ma anche l’esigenza di un equilibrio diverso. Per questo i dirigenti nerazzurri valutano l’inserimento di un mediano di corsa e recupero palla, come Morten Frendrup del Genoa, 24 anni, miglior 'recuperatore' dell’ultima Serie A.

Il problema è l’abbondanza a centrocampo: per fare spazio a un nuovo innesto servirebbe l’uscita di Piotr Zielinski, legato all’Inter da un contratto fino al 2027 e desideroso di riscattarsi dopo una stagione segnata da problemi fisici. La cessione del polacco resta complicata, anche per l’ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione.

Sul fronte difensivo, attenzione a Benjamin Pavard. Il francese, 29 anni, ha ancora potenziale di crescita e resta un punto fermo per Chivu, ma il Galatasaray ha manifestato interesse, mediato da intermediari. Per ora non c’è stata un’offerta ufficiale, ma il club turco sogna di riportare anche Calhanoglu a Istanbul.