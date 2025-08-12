La telenovela Ademola Lookman è destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Difficile che a stretto giro di posta possa esserci una svolta. L'edizione odierna del Corriere della Sera, sulle pagine di Bergamo, rivela che la telenovela si arricchisce giorno dopo giorni. L'Arsenal ha dovuto rimettersi in tasca la proposta, perché l'attaccante vuole rimanere in Serie A. L'Inter non ha ancora rilanciato, ecco perché il Napoli ci vuole riprovare, proponendogli un contratto stellare da 5 milioni a stagione. Nel frattempo la Dea è pronta a sanzionare il suo tesserato per le assenze non giustificate.

Qualora l'affondo del Napoli andasse a buon fine, evidenzia il Corriere di Bergamo, ecco che l'Inter dovrebbe virare su Nico Gonzalez oppure Sancho.