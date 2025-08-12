"E' il mio capitano in nazionale. Per lui ho solo parole di stima e affetto. Sta a lui e al suo club trovare la soluzione migliore, posso solo augurargli il meglio". Così Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l'assenza di Gianluigi Donnarumma dai convocati per la Supercoppa Europea di domani.

L'estremo difensore e capitano della nazionale ha un solo anno di contratto, non ha trovato l'accordo per il rinnovo e il PSG ha deciso di acquistare Chevalier come titolare, mettendo praticamente alla porta lo stesso Donnarumma, che pure è stato uno dei grandi protagonisti della prima e unica Champions League vinta dai parigini nella propria storia.