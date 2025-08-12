L’Inter affronta questa sera il Monza (ore 21, diretta Sportitalia) in un test che potrebbe anticipare le scelte offensive per l’esordio in campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, in attacco, la coppia Lautaro-Bonny parte favorita: entrambi reduci da una prestazione convincente e un gol a testa contro il Monaco, si candidano a titolari. Thuram, ancora alla ricerca della miglior condizione fisica e del gol, potrà recuperare con calma, senza la dipendenza tattica che lo legava al Toro nelle ultime stagioni con Inzaghi. Lautaro, rigenerato dalle vacanze tra Argentina e Messico, appare in ottima forma dopo un’estate finalmente priva di impegni internazionali.

Cristian Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, con Dumfries in vantaggio su Luis Henrique a destra e Sucic in corsia di sorpasso su Mkhitaryan a centrocampo. Il croato ha colpito per tecnica e incursioni, ma il tecnico vuole miglioramenti in fase difensiva. In difesa occhi puntati su Pavard, che da ora dovrà confrontarsi con il rientrante Bisseck. Zielinski tornerà a disposizione, probabilmente entrando nella ripresa.

Tra i convocati, assente solo Frattesi, atteso in gruppo la prossima settimana. In porta staffetta Sommer-Martinez, con lo spagnolo pronto al rientro dopo i problemi alla schiena. Nella ripresa, possibile test della difesa a quattro con due trequartisti alle spalle di Pio Esposito.