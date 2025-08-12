Giovanni Leoni è diventato uno degli obiettivi del Liverpool, ma per strappare il giocatore al Parma servono 40 milioni di euro. I Reds, secondo Sport Mediaset, sono pronti ad offrirne 30 più bonus.

Tra le società che hanno mostrato interesse per il difensore c'è anche l'Inter, ma ad oggi dall'Italia sono arrivati soltanto sondaggi e nessuna offerta concreta e queste cifre.

Il Liverpool aveva fatto un sondaggio ad inizio luglio insieme a Tottenham, Milan e Inter. I rossoneri ne hanno fatto un altro dopo la cessione di Thiaw ma non intendono arrivare alle richieste attuali del Parma, mentre i Reds hanno dato un'accelerata per evitare rilanci di altri club interessati che possono creare un'asta.