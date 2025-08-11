Alla luce delle difficoltà che sta incontrando nella trattativa con l'Atalanta per arrivare ad Ademola Lookman, l'Inter già da tempo ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale piano B per rinforzare l'attacco. Tra i nomi papabili, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è soprattutto quello di Jadon Sancho, obiettivo che porta con sé dei pro e dei contro: il 'vantaggio' è che il suo cartellino costa 'solo' 20 milioni di euro, vista la scadenza del contratto fissata nel 2026; il problema, invece, risiede nell'alto ingaggio. L'inglese, spiega la rosea, dovrebbe accettare di limarlo fino a sei milioni di euro netti. Oltre all'attaccante dello United, restano in piedi altre opzioni di una lista in continuo aggiornamento: piacciono anche Karim Adeyemi e Christopher Nkunku.