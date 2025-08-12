Sulle pagine del Corriere della Sera c'è spazio per una considerazione sull'andamento attuale del calciomercato. Sono "I giorni degli uomini gol". Il chiaro riferimento è alle tre big di Serie A che stanno cercando profili in grado di spostare gli equilibri in fase offensiva. Allegri attende Hojlund, l'affare Lookman si può sbloccare. All'Inter piace moltissimo Nusa, ma il Lipsia può fare muro.