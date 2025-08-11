Sul fronte Lookman, secondo quanto risulta a Tuttosport, l'Inter è convinta che l’ammutinamento del giocatore sia un problema per l’Atalanta e che questa situazione porterà i Percassi a trattare a condizioni che il club di Viale della Liberazione può esaudire. Stando al quotidiano torinese, la società milanese potrebbe rimanere in surplace anche in questa settimana, a costo di regalare l'attaccante nigeriano a Cristian Chivu in ritardo rispetto alla tabella di marcia della stagione. Per ora, comunque, non sono previsti piani alternativi.

Quanto alla strategia di mercato, invece, le cose non sono cambiate: la priorità resta Lookman, poi, nel caso, verrà fatto un tentativo per Giovanni Leoni, ma solo se dovesse completarsi il puzzle delle cessioni. In questo caso, fa notare TS, come già successo per Koni De Winter, prenotato dal Milan, il fattore tempo potrebbe non essere d’aiuto per la dirigenza nerazzurra perché il Liverpool ha già a disposizione le risorse per dare l’assalto al giovane difensore del Parma. Una mano dovrebbe arrivare dalle uscite di Asllani (c'è il Bologna, l'ostacolo è il cartellino da 18.20 milioni di euro), Zielinski (Arabia Saudita) e Taremi.