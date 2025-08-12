Inversione di campo per la sfida dei 32esimi di finale tra Hellas Verona e Audace Cerignola, partita che di riflesso riguarda anche l'Inter che potrebbe incrociare agli ottavi di finale una delle due squadre. A causa dell'inagibilità dello stadio Marc'Antonio Bentegodi a causa di una serie di lavori di ristrutturazione, il match, in programma lunedì 18 agosto, verrà giocato al Domenico Monterisi, l'impianto della società pugliese che quindi avrà anche il privilegio di giocare tra le mura amiche il suo primo match della storia contro una squadra di Serie A.

E nell'aria c'è subito profumo di Coppa Italia d'altri tempi, quando non era assolutamente raro vedere le stelle della massima serie in scena sui campi di Serie C, cosa che l'attuale format della competizione impedisce dando in automatico la possibilità alla squadra di più alto rango di giocare tra le mura amiche. 

Sezione: News / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 23:14
Autore: Christian Liotta
vedi letture
Print