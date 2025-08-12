Giornata complessa quella di ieri per il Bologna, che ha visto sfumare uno dei propri obiettivi principali per il centrocampo: Lennon Miller, infatti, è volato sì in Italia ma per sostenere le visite mediche con l’Udinese. Circa 5,2 milioni la cifra investita dai friulani per convincere il Motherwell. Altra beffa per i felsinei dopo quella subita per Filip Ugrinic dello Young Boys finito al Valencia per 4 milioni.

Come riporta il Corriere di Bologna, per completare il reparto il sogno della dirigenza rossoblu resta Kristjan Asllani, ma quella legata al centrocampista dell'Inter rischia di essere una mossa da ultime ore di mercato a condizioni di saldo.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 12:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
